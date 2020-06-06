Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 2:51

Пекин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы три новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлены два бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все больные в активной форме прибыли из-за рубежа в провинцию Гуандун, оба бессимптомных случая также "импортированы".

Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки были зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 030 активных случая заражения, из них 1 тыс. 771 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлены три новых случая заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 тыс. 587 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 102 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции