Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 3:36

Пекин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован один новый случай активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено четыре бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Больной в активной форме прибыл из-за рубежа в Шанхай, два из четырех бессимптомных случаев "импортированы".

Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки были зафиксированы пять случаев активного заражения коронавирусом и еще 10 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 83 тыс. 021 активный случай заражения, из них 1 тыс. 762 ввезенных из-за рубежа.

Минздрав обратил внимание, что общее число инфицированных с начала эпидемии скорректировано в соответствии с новыми данными: в провинции Цзянси оно сократилось на пять, в Хэйлунцзяне увеличилось на два, в Пекине - на один случай.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлено шесть новых случаев заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 тыс. 581 случай заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 093 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

1гк бм

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