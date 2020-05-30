Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 3:10

*** Смертельных исходов нет

Пекин. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы четыре новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено четверо бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все заболевшие в активной форме прибыли из-за рубежа (провинции Шаньдун - два, Гуандун - один, Шанхай - один). Из бессимптомных носителей коронавируса "импортирован" один.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки не было зафиксировано активных случаев заражения коронавирусом, выявлено пять бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 82 тыс. 999 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 738 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлено 14 новых случаев заражения: 13 - в Гонконге, один - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 566 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 79 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 442 (семь случаев смерти).

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