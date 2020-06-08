Этот контент был опубликован 8 июня 2020 г. 2:57

*** Смертельных исходов нет

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы четыре новых случая активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлены два бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все шесть новых случаев "импортированы". Трое больных в активной форме прибыли в провинцию Сычуань, один - в Шанхай.

За предыдущие сутки был зафиксированы шесть новых активных случаев заражения коронавирусом и пятеро бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 40 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 780 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части с начала эпидемии выявлено 1 тыс. 594 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 106 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

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