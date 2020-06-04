Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 2:57

*** Смертельных исходов нет

Пекин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован один новый случай вызванного коронавирусом заболевания, выявлено четверо бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Больной в активной форме прибыл из-за рубежа в провинцию Гуандун, все четырех бессимптомных случая "импортированы".

Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки также был зафиксирован один случай активного заражения коронавирусом и выявлены четыре бессимптомных носителя.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 022 активных случая заражения, из них 1 тыс. 763 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не выявлено новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 тыс. 581 случай заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 093 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

1гк гс

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