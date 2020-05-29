Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 2:28

Пекин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В материковом Китае за истекшие сутки не было зарегистрировано новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено пять бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из бессимптомных носители коронавируса один прибыл из-за рубежа.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 82 тыс. 995 активных случая заражения, из них 1 тыс. 788 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки не выявлено новых случаев заражения. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 тыс. 552 случай заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 066 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 441 (семь случаев смерти).

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