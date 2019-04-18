Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 20:44

Пекин. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Готовящийся визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию является очень важным событием, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

"Предстоящий визит корейского руководителя в Россию - это очень важное событие... Россия обладает очень важным влиянием на Корейском полуострове", - сказал он на встрече с российским журналистами.

"Россия внесла очень большой вклад в поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове, в урегулирование корейской ядерной проблемы", - пояснил он.

Также он подчеркнул, что, если Вашингтон действительно хочет стабилизации обстановки в районе Корейского полуострова, он должен вывести свой контингент из Южной Кореи.

Ранее сайт Кремля сообщил, что президент РФ Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Планируемый визит в РФ станет первым для Ким Чен Ына - раньше в России он никогда не был. Его отец Ким Чен Ир, напротив, неоднократно приезжал в РФ на специальном бронированном поезде: в 2001, 2002 и 2011 годах. В ходе последнего визита Ким Чен Ир посетил не Москву, как до этого, а Улан-Уде.

Накануне газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в МИД РФ сообщила, что встреча глав двух стран, предположительно, пройдет во Владивостоке перед вылетом В.Путина в Пекин на саммит "Один пояс - один путь" 26-27 апреля.

В четверг информированный источник сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что Ким Чхан Сон, глава администрации северокорейского лидера, замечен во Владивостоке в преддверии возможной встречи лидеров КНДР и России

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