Пекин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай не располагает информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына и не знает, из каких источников появились сведения о том, что он тяжело болен, заявил замминистра иностранных дел КНР Юэ Юэчэн американскому телеканалу NBC.
"У меня нет новостей, которыми могу поделиться. Я не знаю источников так называемой информации, о которой вы говорите", - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.
Замминистра добавил: "Я считаю, что СМИ, сообщая о высших руководителях государств, должны быть острожными и подходить к этому серьезно".
Как сообщалось, Ким Чен Ын с 11 апреля не появлялся на публике. В итоге ряд СМИ предположил, что он может быть тяжело болен или вообще умер.
В то же время, южнокорейские власти продолжают утверждать, что Ким Чен Ын управляет страной в нормальном режиме и слухи о его нездоровье не соответствуют действительности.
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