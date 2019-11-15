Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 8:02

Гонконг. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Китайские власти осудили в пятницу нападение на секретаря по вопросам юстиции Гонконга Терезу Чэн в Лондоне, сообщают азиатские СМИ.

Администрация Гонконга указала, что в результате секретарь получила "серьезные телесные повреждения", и отметила недопустимость "любых форм насилия и радикализма".

Гонконг также обратился к полиции Лондона с просьбой тщательно расследовать произошедшее.

В своем отдельном заявлении глава Гонконга Кэрри Лэм также решительно осудила инцидент, который назвала "диким нападением".

В свою очередь посольство КНР в Великобритании опубликовало сообщение, в котором подвергло жесткой критике нападение на Терезу Чэн. Китайские дипломаты отметили, что это нападение совершили "жестокие правонарушители", и призвали британские власти привлечь к ответственности виновных.

Ранее Тереза Чэн прибыла с визитом в Лондон. Когда она направлялась на одно из мероприятий, ее окружила группа демонстрантов, которые скандировали "убийца" и "позор". В результате Тереза Чэн упала на землю и, по данным китайских СМИ, получила травмы.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

1вл гк

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