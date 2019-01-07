В Китае осудили проход эсминца США близ спорных островов на фоне торговых переговоров

Этот контент был опубликован 7 января 2019 г. 12:19

Пекин. 7 января. ИНТЕРФАКС - МИД КНР призывает США воздержаться от провокационных действий относительно Китая после прохода эсминца близ спорных островов в Южно-Китайском море, передают в понедельник местные и западные СМИ со ссылкой на заявление представителя ведомства Лу Кана.

Так, в Пекине заявили, что действия США являются нарушением суверенитета Китая. "Мы призываем США немедленно прекратить эти провокационные действия", - заявил Лу Кан на брифинге журналистам.

По его словам, Китай сделал представление Вашингтону в связи с этим.

"Китай продолжит принимать необходимые меры с целью защиты национального суверенитета и безопасности", - отметил представитель китайского МИД.

В свою очередь американская сторона заявила, что операция не имела политических мотивов и была совершена с целью обеспечения свободы навигации.

Инцидент произошел на фоне начавшихся в Пекине торговых переговоров между двумя странами. В МИД КНР призвали США создать положительные условия для достижения соглашения в этой сфере.

"Обе стороны несут ответственность за создание необходимой и положительной атмосферы для достижения этой цели", - сказал он.

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