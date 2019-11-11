Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 12:48

Пекин. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Китая обвинило госсекретаря США Майка Помпео в том, что он озвучивает утратившие актуальность мысли времен "холодной войны", сообщают в понедельник западные СМИ.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан призвал Помпео "отказаться от идеологических предубеждений и устаревшего мышления периода "холодной войны".

Слова Помпео о Китае Гэн Шуан назвал "безосновательными злобными нападками".

Ранее Помпео, выступая в Германии накануне годовщины падения Берлинской стены, раскритиковал Коммунистическую партию Китая. Он заявил, что партия "использует тактики и методы по подавлению собственных граждан, которые были ли бы до ужаса знакомы бывшим жителям Восточной Германии".

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