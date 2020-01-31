Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 18:34

Пекин. 31 января. ИНТЕРФАКС - Власти КНР в пятницу раскритиковали Вашингтон за включение Китая в список стран с самым высоким уровнем опасности и призывы к американцам не посещать эту страну из-за вспышки коронавируса.

"Слова и действия некоторых американских официальных лиц не только не имеют под собой оснований, но и являются неприемлемыми. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не вводить ограничения на поездки, США решили сделать по-другому", - сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, подобные действия - это "совсем не жест доброй воли".

Она указала, что власти КНР постоянно, не скрывая никаких данных, информируют другие страны о развитии ситуации.

Представитель МИД КНР также сообщила, что многие страны предложили Пекин помощь. В этом контексте она упомянула поговорку "Друг познается в беде".

Ранее в пятницу сообщалось, что госдеп США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за вспышки коронавируса. Американское внешнеполитическое ведомство также рекомендовало тем гражданам, которые сейчас находятся в Китае, рассмотреть возможность выезда из страны.

Всего по Китаю с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и других странах.

Всемирная организация здравоохранения в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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