Гонконг. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Гонконгский миллиардер, которого называют "королем казино" Макао, Стэнли Хо ушел из жизни в возрасте 98 лет, сообщают азиатские СМИ.
Известный в мире казино деятель скончался в больнице в Гонконге.
Стэнли Хо - основатель крупной компании, работающей в сфере игорного бизнеса, SJM Holdings. Она владеет около 20 казино Макао. Компания также занимается гостиничным бизнесом.
Кроме того, он основал компанию Shun Tak Holdings, работающую в сфере морских перевозок и недвижимости.
Стэнли Хо родился и учился в Гонконге. За свои 98 лет он женился четыре раза, у него - 17 детей, ряд из которых управляет его бизнесом.
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