Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 10:50

Гонконг. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Гонконгский миллиардер, которого называют "королем казино" Макао, Стэнли Хо ушел из жизни в возрасте 98 лет, сообщают азиатские СМИ.

Известный в мире казино деятель скончался в больнице в Гонконге.

Стэнли Хо - основатель крупной компании, работающей в сфере игорного бизнеса, SJM Holdings. Она владеет около 20 казино Макао. Компания также занимается гостиничным бизнесом.

Кроме того, он основал компанию Shun Tak Holdings, работающую в сфере морских перевозок и недвижимости.

Стэнли Хо родился и учился в Гонконге. За свои 98 лет он женился четыре раза, у него - 17 детей, ряд из которых управляет его бизнесом.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции