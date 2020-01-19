Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 5:18

Пекин. 19 января. ИНТЕРФАКС - О 17 новых случаях пневмонии, которая вызывается новым типом коронавируса, сообщило медицинское управление китайского города Ухань. Таким образом, число заболевших в городе выросли официально до 62 человек.

К настоящему времени зафиксировано два летальных случая.

В то же время, как сообщила телерадиокорпорация "Би-би-си" со ссылкой на ученых, общее число заразившихся новым коронавирусом, который возник в Китае, превышает официальные данные.

Британские эксперты убеждены, что на самом деле число заболевших достигло почти 1,7 тыс. человек. Телерадиокорпорация ссылается на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили заболевание от морепродуктов на рынке в городе Ухань.

Вместе с тем, зафиксированы случаи заболевания в Таиланде и Японии.

Профессор Нил Фергюсон, слова которого приводит "Би-би-си", уверен, что три случая "экспорта" коронавирус за пределы КНР говорят о том, что на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше.

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