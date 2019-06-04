Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 7:02

*** Пекин заявил США протест

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Вмешательством во внутренние дела Китая и оскорблением китайского народа назвало посольство КНР в Вашингтоне заявление госсекретаря США Майка Помпео, связанное с событиями на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.

"3 июня 2019 года американская сторона от имени госсекретаря Майка Помпео выступила с выдержанным в духе предубеждения и высокомерия заявлением по Китаю. Под предлогом защиты прав человека это заявление стало грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нападками на его общественный строй", - говорится в заявлении посольства.

В нем отмечается: "Заявление очерняет внутреннюю и внешнюю политику Китая. Это - оскорбление китайского народа и серьезное нарушение международного права и основных норм, регулирующих международные отношения".

"Китайская сторона выражает сильное недовольство и заявляет в связи с этим решительный протест", - подчеркнула дипмиссия.

В заявлении говорится, что "правительство и народ Китая вынесли вердикт по политическому инциденту конца 1980-х годов".

В документе отмечается быстрое экономическое и социальное развитие Китая, соблюдение прав человека, а также то, что "социализм с китайской спецификой оказался верным путем в соответствии с национальными условиями Китая, который поддерживает все население страны".

"Кто бы ни пытался покровительствовать китайскому народу и запугивать его каким бы то ни было именем, кто бы ни проповедовал "столкновение цивилизаций", чтобы противостоять тенденции времени, он никогда не преуспеет. Все они окажутся в куче исторического пепла", - подчеркивается в заявлении посольства.

США в среду призвали Пекин обнародовать данные о числе погибших в ходе подавления беспорядков в Пекине в 1989 году.

Госдеп США распространил заявление Помпео, в котором выражается солидарность с семьями, которые потеряли своих близких в ходе этих событий.

Помпео также заявил, что и в настоящее время китайские власти продолжают нарушать права человека.

"В течение десятилетий после этих событий США надеялись, что интеграция Китая в международную систему приведет к более открытому и толерантному обществу. Но эти надежды улетучились. Однопартийное китайское государство не терпит инакомыслящих, и нарушает права человека, когда это служит его интересам", - говорится в заявлении.

В июне 1989 года китайские власти вынуждены были применить силу для разгона демонстрантов на площади Тяньаньмэнь, которые начали выступления в апреле.

1гк де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!