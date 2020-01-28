Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 2:32

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Пекин. 28 января. ИНТЕРФАКС - Управление валютного регулирования Госсовета КНР сообщило об упрощении процедуры получение местными органами власти иностранной валюты для приобретения за рубежом товаров, необходимых для предотвращения эпидемии пневмонии нового типа.

В распространенном ведомством уведомлении отмечается, что в этих целях необходимо "создать зеленый коридор в области валютной политики", чтобы повысить эффективность использования валютных средств. Филиалы управления должны совместно с банками-резидентами на местах обеспечить "облегчение процедуры" получения валюты на приобретение товаров и материалов, нужных для борьбы с заболеванием и недопущение его дальнейшего распространения.

В частности, предусматривается, что предприятия и компании, имеющие право валютных операций, не обязаны заранее и поэтапно представлять в контрольные органы документы на проведение операций, связанных с профилактикой и контролем над распространением пневмонии нового типа. Такие операции могут осуществляться банками, и лишь потом представлять необходимые документы в подразделения валютного регулирования.

В Китае число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло в понедельник по состоянию на 23:00 по местному времени (18:00 мск) 2 тыс. 857 человек, сообщил основанный органом ЦК КПК газетой "Жэньминь жибао" сайт "Жэньминьван".

Всего к этому времени зафиксирован 81 случай летального исхода.

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