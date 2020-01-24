Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 13:43

Пекин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Китайцы активно скупают медицинские маски в интернет-магазинах, всего за несколько дней продано уже несколько сотен миллионов таких изделий, сообщают в пятницу азиатские СМИ.

В частности, например, интернет-площадка JD.com с 19 по 22 января продала почти 130 млн масок, 310 тыс. бутылок с дезинфицирующими средствами и около 1 млн санитайзеров для рук.

На сайте Taobao.com в период с 21 по 22 января пользователи приобрели 80 млн масок.

В обеих компаниях пообещали не завышать цены на подобную медицинскую продукцию, а также продолжить осуществлять доставки во время праздничных дней по случаю Нового года по лунному календарю.

Компания JD также объявила о безвозмездной передаче городу Ухань 1 млн масок и других медицинских товаров.

В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.

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