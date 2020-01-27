Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 14:56

Пекин. 27 января. ИНТЕРФАКС - Одна из гостиниц в городе Ханчжоу на востоке Китая начнет доставлять еду постояльцам при помощи робота из-за вспышки коронавируса, сообщают китайские СМИ.

По данным газеты Global Times, в 16-этажной гостинице находятся более 200 человек, летевших на одном рейсе с пассажирами из Уханя. Их изолировали на две недели в качестве меры предосторожности. Название гостиницы китайские СМИ не приводят. Использовать робота для доставки еды в ней начнут со вторника, отмечает Global Times.

В Twitter газеты опубликована видеозапись, на которой черно-белый робот подъезжает к дверям номеров, а постояльцы, на некоторых из которых надеты медицинские маски, забирают у него пакеты с едой. Издание не уточняет, когда было снято видео.

Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря.

Как сообщал госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

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