*** Случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N1 не выявлено
Пекин. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в китайской провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса нового типа, сообщили местные власти.
"Вспышка зарегистрирована на птицеферме в районе Шуанцин города Шаоян (...) . Местные власти уничтожили 17,8 тыс. птиц после вспышки", - говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства КНР.
Случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N1 не выявлено, отметило ведомство.
1гк гс