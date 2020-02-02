*** Случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N1 не выявлено

Пекин. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в китайской провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса нового типа, сообщили местные власти.

"Вспышка зарегистрирована на птицеферме в районе Шуанцин города Шаоян (...) . Местные власти уничтожили 17,8 тыс. птиц после вспышки", - говорится в заявлении Министерства сельского хозяйства КНР.

Случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа H5N1 не выявлено, отметило ведомство.

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