Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 2:20

Пекин. 28 января. ИНТЕРФАКС - На 24 человека выросло число смертельных случаев больных пневмонией, вызываемой новым коронавирусом, в китайской провинции Хубэй за истекшие сутки, зарегистрирован 1 тыс. 291 новый случай заболевания, сообщило центральнее телевидение Китая со ссылкой на данные властей.

В административном центре провинции городе Ухане, являющемся эпицентром вспышки заболевания, скончались 22 человека, еще двое - в городе Тяньмэне.

С декабря прошлого года в провинции зарегистрировано 2 тыс. 714 случаев заболевания, из них в 100 случаях зафиксирована смерть. После успешного курса лечения из больниц выписано 47 человек.

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