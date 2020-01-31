Этот контент был опубликован 1 февраля 2020 г. 0:05

Пекин. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - В китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 45 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, и 1 тыс. 347 новых случая заражения сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 33 человека, выявлено 576 новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени субботы (19:00 мск пятницы) 7 тыс. 153 человека. Из них в Ухани зарегистрировано 3 тыс. 215 случаев. Смертность достигла 249 человек, на Ухань пришлось 192 случая. Из больниц после выздоровления выписано 166 человек.

1гк бм

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