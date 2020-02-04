Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 23:57

*** С декабря 2019 года в провинции заразились более 16,678 тыс. человек, смертность зафиксирована в 479 случаях

Пекин. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 65 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 3,156 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончалось 49 человек, выявлено 1,967 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 МСК вторника) 16,678 тыс. человек (в Ухане - 8,351 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 479 случаях (в Ухане - 362 случая). После выздоровления из медучреждений выписано 520 человек, 12,627 тыс. больных продолжают лечение в больницах, 68,764 тыс. человек наблюдаются медиками с подозрением на заражение.

1гк мк

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