Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 14:30

Пекин. 30 октября. ИНТЕРФАКС - В провинции Хэбэй на востоке КНР закрыли стеклянные мосты, пешеходные дорожки и смотровые площадки с целью проинспектировать эти сооружения на предмет безопасности, сообщают в среду китайские СМИ.

Всего в провинции закрыты 32 подобные достопримечательности. За последние несколько лет в КНР на них произошел целый ряд несчастных случаев: погибло несколько человек, многие получили серьезные травмы.

Такие достопримечательности из стекла получили особую популярность после того, как в провинции Хунань появился мост Чжанцзяцзе, признанный в 2016 году самым длинным и высоким стеклянным мостом в мире. Он расположен на высоте около 300 м, а его длина - 430 м. Однако достопримечательность периодически закрывают, в частности, во время дождя, поскольку стекло становится очень скользким, из-за чего создается серьезная угроза для здоровья посетителей.

Рекорд моста Чжанцзяцзе был побит в 2019 году, когда в деревне Хуаси в провинции Цзянсу на востоке Китая был открыт стеклянный мост длиной 518 метров. Туристов особо привлекает так называемый "эффект битого стекла": люди, стоящие на мосту, могут слышать звук лопающегося стекла и заметить появляющиеся трещины под ногами.

Стеклянные мосты считаются визитной карточкой Китая. Они привлекают как иностранных, так и местных туристов. Всего по стране насчитывается около 2,3 тыс. стеклянных мостов.

1ка вл аю

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