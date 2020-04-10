Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 5:11

Пекин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Еще 28 инфицированных коронавирусом прибывших из России граждан КНР выявлены в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в минувший четверг, сообщил на своем сайте провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы во Владивосток рейсами "Аэрофлота" SU 1700, SU 1700 В, SU 1702, SU 1702В, SU 5615 с 29 марта по 8 апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Общее число прибывших из России инфицированных достигло, таким образом, 154 человек.

Во избежание распространения коронавируса, как сообщило центральное телевидение КНР, для жителей города Суйфэньхэ с четверга введен режим "сидим дома".

Жителям будет разрешено отправлять по одному человеку в магазин каждые три дня. Они должны соблюдать правила сканирования QR-кодов, регистрации и температурного контроля, а также носить маски.

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