Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 4:42

Пекин. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - За истекшие сутки в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, коронавирус подтвержден еще у 49 граждан КНР, прибывших из России, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ провинции из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 31 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника обще число подтвержденных случаев ввезенных из РФ случаев заболевания в Хэйлунцзяне выросло до 246.

Шанхайский Комитет здравоохранения информировал, что за воскресенье коронавирус подтвердился еще у девяти пассажиров рейса "Аэрофлота" SU208, прибывшего в аэропорт Шанхая "Пудун" из Москвы 10 апреля.

Как сообщалось, накануне был выявлен 51 инфицированный COVID-19 гражданин КНР, пролетевший тем же рейсом.

Китайская газета "Синьцзин бао" выяснила, что значительную часть инфицированных, прилетевших в Шанхай, составляют торговцы с так называемого "китайского" рынка в московском районе Люблино.

МИД КНР информировал в субботу минувшей недели, что группа китайских медицинских специалистов направлена в Россию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Группа сформирована Госкомитетом здравоохранения КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, отмечалось в сообщении.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!