Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 3:02

Пекин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - За истекшие сутки в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника общее число подтвержденных случаев ввезенных из-за рубежа случаев заболевания в Хэйлунцзяне выросло до 326.

1гк гс

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