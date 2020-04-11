Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 6:13

Пекин. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Еще 22 инфицированных коронавирусом прибывших из России гражданина КНР выявлены в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в минувшую пятницу, сообщило провинциальное правительство.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы во Владивосток рейсами "Аэрофлота" SU 1700, SU 1702, , SU 6281 и авиакомпании S7 рейсом 2507 с 31 марта по 8 апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Общее число прибывших из России инфицированных достигло, таким образом, 177 человек.

Во избежание распространения коронавируса, как сообщило центральное телевидение КНР, для жителей города Суйфэньхэ с четверга введен режим "сидим дома".

Жителям будет разрешено отправлять по одному человеку в магазин каждые три дня. Они должны соблюдать правила сканирования QR-кодов, регистрации и температурного контроля, а также носить маски.

МИД КНР информировал в субботу, что группа китайских медицинских специалистов направляется в Россию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Группа сформирована Госкомитетом здравоохранения КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, отмечается в сообщении.

1гк гс

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