Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 3:15

Пекин. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Еще 21 инфицированный коронавирусом прибывший из России гражданин КНР выявлен в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в минувшую субботу, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ из Москвы через Владивосток, куда прилетели рейсами российских авиакомпаний и откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Общее число прибывших из России инфицированных достигло таким образом 198 человек.

Во избежание распространения коронавируса, как сообщило центральное телевидение КНР, для жителей города Суйфэньхэ с четверга текущей недели введен режим "сидим дома".

МИД КНР проинформировал в субботу, что группа китайских медицинских специалистов направляется в Россию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Группа сформирована Госкомздравом КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, отмечается в сообщении.

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