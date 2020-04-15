Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 2:55

Пекин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - В течение последних суток в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян заражение коронавирусом выявлено у 12 граждан КНР, прибывших из России, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения в среду.

Еще по одному инфицированному въехали в Хэйлунцзян из Италии и Японии.

Об отсутствии новых завозных случаев заражения сообщили медицинские власти автономного района Внутренняя Монголия, который также граничит с РФ.

Сутками ранее в Хэйлунцзяне коронавирус был подтвержден у 79 прибывших из РФ китайских граждан.

Все они прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Власти китайского автономного района Внутренняя Монголия на границе с Россией ранее сообщили, что 12 апреля коронавирус COVID-19 диагностирован у 34 граждан КНР, прибывших на территорию района через автомобильный пункт пропуска Забайкальск - Манчжурия.

Как проинформировало накануне генеральное консульство России в Харбине (провинция Хэйлунцзян), китайская сторона закрыла все наземные погранпереходы на российско-китайской границе.

В сообщении говорится, что власти провинции Хэйлунцзян официально уведомили, что пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения после 13 апреля. Прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, таким образом нельзя пересечь границу через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ (Хэйлунцзян).

Сохраняется временный запрет для пропуска пассажиров через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия (АР Внутренняя Монголия).

О сроках восстановления работы пунктов пропуска для пассажиров на российско-китайской границе будет сообщено дополнительно, отметила дипмиссия.

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