Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 5:26

Пекин. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В минувшую среду медики граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян диагностировали заражение коронавирусом у 16 прибывших из России граждан КНР, сообщил в четверг провинциальный Комитет здравоохранения на своем сайте.

Все зараженные ранее прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы транзитом через Владивосток с 29 марта по начало апреля.

Всего по состоянию на утро четверга в провинции насчитывается 354 подтвержденных завозных случая инфекции и 21 бессимптомный случай.

Ранее китайская газета Global Times, выходящая на китайском и английском языках, опубликовала редакционную статью, в которой говорилось, что Россия в последнее время якобы превратилась в крупнейший источник экспорта коронавируса в Китай.

Издание писало: "Китайский народ видит, что Россия стала сильно пострадавшей от коронавируса страной. (...) Это должно вызывать тревогу, Китай должен строго пресекать приток инфицированных, чтобы избежать повторной вспышки болезни".

"Вряд ли мы можем согласиться с этой критикой, если она в этом издании была опубликована", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикацию.

Он отметил, что Россия считает неблагодарным делом обмен между странами критикой по коронавирусу и выступает за объединение усилий. "Мы слышим, что сейчас ведется обмен критикой по коронавирусу между разными странами, которые как в пинг-понг играют. Мы считаем, что это дело неблагодарное", - сказал Песков журналистам.

"Напротив мы в Москве являемся сторонниками сложения международных усилий во имя борьбы с коронавирусом", - отметил он.

Генеральное консульство России в Харбине (Хэйлунцзян) ранее сообщило, что китайская сторона закрыла все наземные погранпереходы на российско-китайской границе.

Всего, по данным Госкомитета здравоохранения КНР, в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом у людей, прибывших из-за рубежа, 12 - внутри страны (провинции Гуандун - пять, Хэйлунцзян - четыре, Пекин - три).

1гк бм

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