Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 3:42

Пекин. 11 мая. ИНТЕРФАКС - За истекшие стуки в административном центре китайской провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой коронавирусом пневмонии, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

В минувшее воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

Таким образом, число зараженных в активной форме в Ухане по состоянию на утро понедельника составляет шесть человек, все госпитализированы.

Кроме того, на 11 человек увеличилось за сутки число выявленных бессимптомных носителей коронавируса, 615 из них находятся под наблюдением медиков.

В материковой части страны за истекшие сутки были зарегистрированы 17 новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний и 12 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из новых активных случаев 10 выявлены внутри страны (провинции Хубэй - пять, Цзилинь - три, Ляонин и Хэйлунцзян - по одному), семь - везенных из-за границы (все в автономном районе Внутренняя Монголия). Все 12 бессимптомных случаев зафиксированы внутри страны, 780 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 633 человека, зарегистрировано 82 тыс. 918 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 690 - ввезенных из-за границы.

1гк гс

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