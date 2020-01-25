Этот контент был опубликован 25 января 2020 г. 11:05

Пекин. 25 января. ИНТЕРФАКС - Китайские власти приняли решение срочно построить в городе Ухань вторую больницу, специализирующуюся на лечении пациентов, у которых обнаружен новый коронавирус, сообщает издание Global Times.

Больница будет рассчитана на лечение одновременно 1,3 тыс. пациентов. Ее планируется построить всего за полмесяца.

23 января в Ухане сообщили о начале строительства первой такой больницы - на 1 тыс. мест. Объект будет готов к работе уже 3 февраля.

Именно в Ухане началось распространение коронавируса, который за последние дни привел к смерти 41 человека в Китае. Число заболевших приближается в стране к 1,3 тыс. Кроме того, зафиксированы отдельные случаи заболевания за пределами КНР.

Основной удар коронавируса пришелся на провинцию Хубэй. По состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени число больных в провинции выросло до 729 человек. Эпицентром заболевания в Китае является административный центр провинции город Ухань, на который приходится 38 жертв заболевания.

В настоящее время в больницах провинции проходят курс лечения 658 пациентов с диагнозом пневмонии нового типа, 100 из них находятся в тяжелом состоянии, 57 - в крайне тяжелом, говорится в сообщении властей.

1во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!