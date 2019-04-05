Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 12:01

Лондон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Эквадора не приняли решение о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства страны в Лондоне, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

О том, что решение о выдворении Дж.Ассанджа не принято, по данным собеседника агентства, заявил президент Эквадора Ленин Морено.

Министерство иностранных дел Эквадора, в свою очередь, заявило, что оно "не комментирует слухи, теории или домыслы, у которых нет документального подтверждения".

После сообщений о возможном скором выдворении Дж.Ассанжа возле посольства Эквадора в Лондоне стали собираться журналисты, также туда прибыла небольшая группа протестующих. К посольству пригнали грузовик с плакатом в поддержку Дж.Ассанжа, но позднее полиция попросила убрать его.

Ранее WikiLeaks сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в Эквадоре, что Дж.Ассанж будет изгнан из посольства Эквадора в течение нескольких дней или часов. В качестве предлога для выдворения Эквадор будет использовать оффшорный скандал INA Papers, заявили в WikiLeaks.

Пакет документов INA Papers был обнародован в феврале. Утверждается, что там прослеживаются операции компании INA Investment - офшора, созданного братом президента Л. Морено. Отмечается, что данная утечка вызвала расследование в Конгрессе Эквадора, и президенту Л.Морено может грозить импичмент.

Согласно сообщению WikiLeaks, адвокат Дж.Ассанжа на этой неделе опроверг причастность своего клиента к публикации документов.

За несколько дней до публикации WikiLeaks Л.Морено в эфире эквадорского радио заявил, что Дж.Ассанж неоднократно нарушал условия проживания в посольстве Эквадора. По условиям Дж.Ассанж "не может лгать или взламывать частные счета или личные телефоны", а также не может "вмешиваться в политику стран", заявил Л.Морено. Затем Л.Морено заявил, что в интернете появляются его личные фотографии, но не стал напрямую обвинять WikiLeaks в причастности к этому.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

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