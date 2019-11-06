Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 19:15

Гонконг. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Действия США мешают диалогу Пхеньяна и Вашингтона и усиливают конфронтацию на Корейском полуострове, сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Гвона Чон Гына.

"Безумное военное бесчинство США является крайне провокационным и опасным актом, который обливает холодной водой час от часу затухающую искру корейско-американского диалога и нагнетает атмосферу конфронтации на Корейском полуострове и в регионе", - говорится в заявлении.

Такое заявление власти КНДР сделали после того, как военные в Вашингтоне и Сеуле заявили, что не будут проводить ежегодные учения авиации Vigilant Ace, но вместо них проведут учения меньшего масштаба. Учения Vigilant Ace проводились с 2015 года.

В КНДР подчеркнули, что "переименование учений" не изменит их "агрессивного характера".

"В такое острое время, как сейчас, когда весь мир беспокоится о перспективах корейско-американских отношений, США пытаются откровенно провести военные учения против нас", - говорится в заявлении.

С 2018 года Сеул и Вашингтон приостановили ряд крупных учений, в том числе летние учения Ulchi Freedom Guardian (UFG) и зимние воздушные учения Vigilant Ace, хотя стороны продолжают проводить учения меньшего масштаба для поддержания боевой готовности.

Это произошло после переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако второй саммит США-КНДР во Вьетнаме, прошедший в этом году, завершился безрезультатно. После этого США и КНДР пытались возобновить диалог, последние переговоры на рабочем уровне прошли в Стокгольме в октябре, после них диалог не продвигался.

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