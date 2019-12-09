Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 13:08

Гонконг. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - В Пхеньяне раскритиковали президента США Дональда Трампа за его заявление о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне, сообщает агентство Associated Press.

"Трамп слишком многого не знает о Северной Корее. Нам нечего терять... США никогда не смогут у нас отнять чувство самоуважения, мощь и неприязнь к Соединенным Штатам", - заявил Ким Ен Чхоль, который был в составе северокорейской делегации на встречах Трампа с Ким Чен Ыном.

"Трамп безрассудный и непредсказуемый старик, и не исключено, что придет время, когда мы не сможем не назвать его безумцем", - добавил он.

Ким Ен Чхоль в прошлом году ездил в Вашингтон для подготовки встреч двух лидеров и также встречался с Трампом.

Накануне Трамп написал в Twitter, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

"Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять, вообще-то - все, если он будет действовать враждебно. Он подписал сильное соглашение о денуклеаризации со мной в Сингапуре. Он не хочет потерять эти особенные взаимоотношения с президентом Соединенных Штатов или вмешиваться в американские президентские выборы в ноябре (2020 года - ИФ)", - написал он в Twitter.

"У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына впечатляющий экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как и обещал. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу", - добавил Трамп.

На минувших выходных КНДР провела на своем космодроме Сохэ важное испытание, которое завершилось успешно.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.

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