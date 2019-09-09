Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 10:08

Гонконг. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Северной Кореи отказываются от проведения военного парада в честь 71-й годовщины образования КНДР из-за тайфуна "Линлин", сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

"Северная Корея, вероятно, будет отмечать нынешнюю годовщину без пышных мероприятий, поскольку власти страны направили свои усилия на преодоление ущерба от тайфуна "Линлин", - отмечает агентство.

По словам неназванного южнокорейского чиновника, на этой неделе в КНДР не состоится военный парад, несмотря на традицию отмечать таким образом значимые национальные праздники.

Накануне пять человек погибли и трое пострадали в КНДР в результате удара тайфуна "Линлин". Кроме того, стихия нанесла ущерб 46 тыс. сельскохозяйственным угодьям.

1тэ ар

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