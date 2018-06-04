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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 9:07 04.06.2018 - 09:07

Токио. 4 июня. ИНТЕРФАКС - В Северной Корее произошли перемены в высшем военном руководстве, сменились все три основных военачальника, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники в разведке.

Так сменился министр народных вооруженных сил КНДР: ранее этот пост занимал Пак Ён Сик, теперь - бывший заместитель министра Но Гван Чхоль. Начальник генштаба Корейской народной армии генерал Ли Мён Су также покинул свой пост, на его место назначен его заместитель Ли Ён Гиль.

Третьим членом военного руководства страны, покинувшим свой пост, стал директор главного политического управления Корейской народной армии Ким Чон Гак. Его сменил Ким Су Гиль, ранее занимавший должность председателя пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи.

"Северная Корея, вероятно, включила новые фигуры на фоне изменений в межкорейских отношениях и ситуации на Корейском полуострове, так как их предшественникам не хватало гибкости в суждениях", - рассказал источник.

По словам источника, в частности Но Гван Чхоля описывают как "человека с умеренными взглядами".

Также изменения могут быть направлены на "усмирение военных", так как члены вооруженных сил могут выступать против сделки по денуклеаризации, которую Ким Чен Ын может заключить на саммите с президентом США Дональдом Трампом 12 июня в Сингапуре, пишет "Ренхап".

Также речь может идти просто о смене поколений в военном руководстве, заявил один из источников агентства.

На прошлой неделе Д.Трамп подтвердил готовность провести саммит с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

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