Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в КНДР может состояться в ближайшее время, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня наши корейские друзья подтвердили, что они очень рассчитывают на визит госпожи Матвиенко в самое ближайшее время", -сказал С.Лавров журналистам в Пхеньяне.

Он добавил, что "конкретные даты будут согласовываться по линии парламентов двух стран".

1мв 1йэ гс

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс