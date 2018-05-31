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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 5:56 31.05.2018 - 05:56

Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в КНДР может состояться в ближайшее время, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня наши корейские друзья подтвердили, что они очень рассчитывают на визит госпожи Матвиенко в самое ближайшее время", -сказал С.Лавров журналистам в Пхеньяне.

Он добавил, что "конкретные даты будут согласовываться по линии парламентов двух стран".

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