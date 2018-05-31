В КНДР подтвердили, что рассчитывают на визит Матвиенко в ближайшее время, конкретная дата будет согласовываться по парламентским каналам - Лавров
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Пхеньян. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в КНДР может состояться в ближайшее время, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня наши корейские друзья подтвердили, что они очень рассчитывают на визит госпожи Матвиенко в самое ближайшее время", -сказал С.Лавров журналистам в Пхеньяне.
Он добавил, что "конкретные даты будут согласовываться по линии парламентов двух стран".
1мв 1йэ гс
Интерфакс