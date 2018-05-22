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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 9:32 22.05.2018 - 09:32

Гонконг. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Группа иностранных журналистов прибыла во вторник в Северную Корею, чтобы освещать закрытие ядерного полигона Пунгери в КНДР, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, журналисты из Великобритании, России, Китая и США прилетели в Северную Корею чартерным рейсом из Пекина.

Ожидается, что закрытие полигона пройдет в ближайшие несколько дней. При этом отмечается, что решение о точной дате будет зависеть от погодных условий.

Между тем, на данный момент на освещение этого события так и не получили разрешение южнокорейские журналисты. Изначально ожидалось, что восемь сотрудников СМИ Южной Кореи смогут принять участие в этих мероприятиях, однако позже уже по прибытии в Пекин, откуда они должны были с коллегами отправиться в КНДР, выяснилось, что им отказано в визе. АП отмечает, что это связано с недавним обострением отношений между Сеулом и Пхеньяном после того, как Южная Корея и США не стали отказываться от совместных военных учений. В результате КНДР даже отменила межкорейские переговоры на высоком уровне, которые должны были пройти в южной части населенного пункта Пханмунджом.

Ранее в Пхеньяне сообщили, что в конце мая проведут церемонию закрытия Пунгери. Тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны. При этом северокорейские власти отметили, что намерены сделать это "публично", пригласив журналистов и экспертов.

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