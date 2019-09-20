Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - В Северной Корее остались довольны заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности применения нового подхода для переговоров с Пхеньяном, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Представитель северокорейского МИД Ким Мён Гиль в своем заявлении приветствовал такое стремление Трампа, равно как и недавнее увольнение советника по нацбезопасности США Джона Болтона.
Он также выразил надежду, что переговоры на рабочем уровне между США и КНДР в скором времени возобновятся.
В Пхеньяне неоднократно призывали Вашингтон пересмотреть свой подход к переговорам после того, как по итогам саммита в феврале лидерам двух стран не удалось прийти к соглашению.
На прошлой неделе стало известно, что Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности, считающегося одним из ключевых в американской администрации, Джона Болтона.
Трамп мотивировал это разногласиями по международным вопросам. В качестве примера таких разногласий президент США привел желание Болтона применить "ливийскую модель" для Северной Кореи.
По словам американского лидера, для переговоров с КНДР, возможно, следует применить "новый метод".
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