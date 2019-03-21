Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 8:05

Гонконг. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Ведущая северокорейская газета "Нодон синмун" выпустила статью, в которой жителей КНДР призывают продемонстрировать силу духа на фоне сложного периода в истории страны.

"Мы прошли через послевоенный пепел и трудный поход (голод в КНДР с 1995 по 1999 годы - ИФ), но испытания, которые стояли перед нами в последние 10 лет этого века, в сущности, стали самыми сложными в истории нашей республики", - говорится в статье.

"Нам нужно доказать, что мы можем сами проложить светлый путь вперед перед лицом любых испытаний", - отмечает газета.

Северокорейские СМИ призывают граждан страны быть готовыми к трудностям почти на ежедневной основе после того, как переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое завершились безрезультатно.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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