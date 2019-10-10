Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 13:15

Сеул. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Действия США и их союзников вынуждают Пхеньян пересматривать принятые им шаги по налаживанию доверия с Вашингтоном, заявила в четверг представитель МИД КНДР.

"Несмотря на наше предупреждение 8 октября, шесть стран Евросоюза, включая Великобританию, Францию и Германию, созвали так называемое закрытое совещание СБ ООН и опубликовали обвинительное заявление в адрес наших мер самозащиты", - отмечается в заявлении, которое цитирует государственное информационное агентство ЦТАК.

Представитель МИД КНДР имел в виду недавнее заявление СБ ООН с осуждением ракетных испытаний Пхеньяна.

"СБ ООН, выступающий под лозунгом справедливости и равенства, не говорит ни слова о недавних испытаниях Соединенными Штатами межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Минитмен-3", а, напротив, придирается к нашим справедливым мерам самозащиты. Это серьезная провокация в наш адрес", - отметил представитель МИД КНДР.

По его словам, "очевидно, что испытательный пуск МБР проведен США с целью оказать на нас нажим".

"В такой обстановке и мы можем ответить на том же уровне, но проявляем сдержанность, полагая, что для ответных действий на таком уровне время еще не пришло", - сказал северокорейский дипломат.

"Однако наше терпение имеет предел", - добавил он.

"Нынешняя реальность толкает нас в направлении пересмотра превентивно принятых важных мер по созданию доверия с США", - подчеркнул представитель МИД КНДР.

1ак ап БП

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