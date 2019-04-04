Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 12:45

Гонконг. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея получила из России партию пшеницы, переданную в качестве продовольственной помощи, сообщает в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Пшеница, которую власти Российской Федерации безвозмездно предоставили КНДР через Всемирную продовольственную программу, доставлена в порт Хыннам 2 апреля", - говорится в сообщении агентства.

Других подробностей ЦТАК не приводит.

В среду исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли призвал западные страны предоставить гуманитарную помощь детям Северной Кореи.

"Не позволяйте невинным детям страдать из-за политики", - сказал он в интервью The Guardian, отметив, что Россия и Китай уже оказывают КНДР гуманитарную помощь.

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