Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 8:15

Пекин. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Северокорейские власти заявили во вторник, что прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса из соседнего Китая, сообщат агентство Associated Press.

В частности, ежедневно задействуют около 30 тыс. сотрудников медучреждений, которые проводят осмотры и следят за состоянием здоровья населения, а также - информируют жителей страны об опасности заболевания.

На границах местные власти усилили контроль и проводят медицинские проверки.

Кроме того, КНДР на фоне ситуации с коронавирусом ввела запрет на въезд иностранных туристов и приостановила работу своего персонала в офисе связи с Южной Кореей в северокорейском приграничном городе Кэсон.

Пока данных о подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом в Северной Корее не поступало.

Всего на территории Китая врачи установили более 20 тыс. случаев коронавируса. От этого заболевания в стране скончались 426 человек. 632 человека выздоровели.

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