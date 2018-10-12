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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 9:57 12.10.2018 - 09:57

Гонконг. 12 октября. ИНТЕРФАКС - В Пхеньяне, если потребуется, готовы прожить хоть целый век под действием международных санкций, опираясь исключительно на собственные силы, сообщают в пятницу южнокорейские СМИ со ссылкой на публикацию северокорейской газеты "Нодон синмун" - органа ЦК Трудовой партии Кореи.

В статье "Нодон синмун" говорится, что КНДР сможет прожить на самообеспечении не только несколько ближайших лет, но и в течение 100 лет.

"Пусть они придерживаются санкций хоть в течение последующих 10 лет или 100 лет. Мы преодолеем любые санкции и трудности, став самой мощной мировой державой и социалистическим раем", - пишет газета.

В Северной Корее также отметили, что "враги" решили осуществлять "убийственную блокаду после того, как их попытки удушить КНДР военной силой провалились".

Автор материала призывает северокорейских граждан бороться за свою экономическую независимость и развивать технологии, чтобы свести на нет последствия санкций.

Южнокорейские СМИ отмечают, что эти комментарии прозвучали после того, как ранее на этой неделе прошла трехсторонняя встреча заместителей глав МИД России, КНР и КНДР в Москве. В ходе консультаций стороны выступили за пересмотр Советом Безопасности ООН санкций в отношении Пхеньяна и поддержали переговоры Северной Кореи с Вашингтоном и Сеулом.

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