Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 12:58

Иерусалим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В израильском парламенте стартовали дебаты вокруг законопроекта о роспуске Кнессета и повторном проведении выборов в Израиле, сообщает в среду газета The Jerusalem Post.

Дебаты, после которых состоится голосование, как ожидается, будут продолжаться до полуночи по местному времени (совпадает с московским).

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Мики Зоар, представляя законопроект, заявил, что "разочарован сложившейся ситуацией", которая сложилась не по воле его партии.

Законопроект о роспуске парламента был инициирован партией "Ликуд", чей лидер Биньямин Нетаньяху должен к тому же сроку сформировать коалиционное правительство.

Переговоры о формировании коалиции в Израиле зашли в тупик. Для этого Нетаньяху нужна была поддержка экс-министра обороны Авигдора Либермана, лидера партии "Наш дом Израиль", которая контролирует пять мест в парламенте.

Либерман в свою очередь уже заявлял, что сделал уступки Нетаньяху, и не намерен больше идти ему навстречу. Он добавил, что готов к новым выборам, если это потребуется.

По данным газеты "Едиот Ахронот", член "Ликуда" Зеэв Элькин заявил в среду, что Либерман до сих пор не продемонстрировал готовность к компромиссу.

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