Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 10:05

Пекин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - В МИД КНР обвинили Вашингтон в распространении панических настроений из-за ситуации вокруг распространения нового типа коронавируса, сообщают азиатские СМИ.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин, США "не предоставили никакой существенной помощи", а только посеяли "панику".

На прошлой неделе в китайском МИД также подвергли критике Вашингтон за включение Китая в список стран с самым высоким уровнем опасности и призывы к американцам не посещать эту страну из-за вспышки коронавируса. Она назвала эти действия "совсем не жестом доброй воли".

В воскресенье советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон неоднократно предлагал помощь Пекину в борьбе с коронавирусом, но пока не получил ответа от Китая.

"Пока мы не услышали ответа от китайской стороны на предложения, но мы готовы продолжать сотрудничать с ними", - сказал советник американского лидера в эфире телеканала CBS.

Ранее госдеп США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за вспышки коронавируса.

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 360 случаях.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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