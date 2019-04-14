Этот контент был опубликован 14 апреля 2019 г. 13:35

Пекин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД КНР Ван И после встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что несмотря на серьезные изменения в мировой экономике, экономические отношения Китая и Японии находятся на стабильной траектории.

"В то время как нынешняя экономическая ситуация сложна, кардинально меняется, китайско-японское экономическое сотрудничество развивается непрерывно и твердым темпом", - цитирует слова министра агентство Associated Press.

"В прошлом году китайско-японские отношения, наконец, вернулись в нормальную колею", - добавил он.

Ван И и Т.Коно также приняли участие в церемонии открытия года молодежных обменов между Китаем и Японией.

"Для устойчивости японо-китайских отношений в долговременной перспективе необходимо взаимопонимание и доверие между молодежью двух стран", - сказал глава МИД Японии.

Японские СМИ отмечают, что стороны договорились в последующие пять лет довести масштабы молодежных обменов до 30 тыс. человек, включая старшеклассников и аспирантов учебных заведений в области государственного управления.

Однако в октябре прошлого года премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Китай в 40-ю годовщину заключения Японско-китайского договора о мире и дружбе. Эта поездка С.Абэ в Китай впервые за семь лет, с тех пор, как С.Абэ вернулся на пост премьера в конце 2012 года, имела целью обсуждение двусторонних вопросов, а не участие в международных встречах.

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Дяойюйдао (японское название - Сэнкаку), контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило эти острова у частного японского владельца.

1аю пч

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