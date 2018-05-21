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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 10:08 21.05.2018 - 10:08

Пекин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В Китае провели успешный запуск в космос спутника-ретранслятора "Цюэцяо", предназначенного для участия в миссии по исследованию обратной стороны Луны, сообщают в понедельник официальные китайские СМИ.

Спутник вывела в космос ракета-носитель "Чанчжэн-4C", после чего он развернул солнечные панели и используемые для связи антенны.

Планируется, что "Цюэцяо" будет передавать на Землю информацию от исследовательского аппарата "Чанъэ-4", состоящего из стационарной станции и лунохода. Ожидается, что этот автоматический аппарат будет запущен к малоизученной обратной стороне Луны позже в 2018 году.

Кроме того, Китай планирует уже в следующем отправить на Луну аппарат "Чанъэ-5", задачей которого, в частности, станет доставка на Землю образцов лунного грунта.

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