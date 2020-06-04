Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 20:29

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Члены возглавляемой США международной коалиции против ИГ (запрещена в РФ) в четверг призвали продолжать выделять достаточно ресурсов для борьбы против этой террористической группировки.

"Под контролем ИГ больше нет территории, 8 млн человек в Ираке и Сирии более не живут под гнетом ИГ. Тем не менее, от ИГ все еще исходит угроза, и поэтому мы призываем к еще большей дительности и к скоординированным действиям", - говорится в заявлении, принятом по итогам видеоконференции глав МИД стран, входящих в коалицию.

"Речь идет и о том, чтобы выделять достаточные ресурсы для поддержки действий коалиции и ее партнеров в Ираке и Сирии против ИГ", - отмечается в документе.

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